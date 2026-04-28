Трампа предупредили о «крысах» в администрации

Макговерн: Рубио, Хегсет и Вэнс могут отвернуться от Трампа из-за Ирана

Госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс могут отвернуться от главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за провала операции против Ирана. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, большинство здравомыслящих людей осознает, что США потерпят поражение в конфликте с Ираном. «Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему [Трампу] это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы», — высказался Макговерн.

При этом, считает эксперт, лидера США в такую ситуацию поставил Израиль, из-за которого Трамп оказался «между молотом и наковальней».

Ранее американский президент попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном. Появление у Тегерана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков, заявил политик.