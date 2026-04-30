Макгрегор: Запад превратил Украину в мертвое государство, используя ее против РФ

Антироссийская политика Запада довела Украину до состояния мертвого государства. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам следует остановиться!" », — сказал он, отметив, что в стране осталось от 18 до 20 миллионов человек.

По его мнению, жесткая политика Вашингтона и Брюсселя на международной арене может привести к тому, что другие страны начнут избегать сотрудничества с ними и будут воспринимать их как изолированных игроков.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что кредит Евросоюза для Украины не поможет ей одержать победу над Россией.