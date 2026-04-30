Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 29 апреля 2026Мир

В США допустили завершение конфликта на Украине переходом Одессы к России

Макгрегор: Кредит ЕС для Украины не повлияет на исход конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Global Look Press

Кредит, предоставленный Украине Евросоюзом, никак не повлияет на исход конфликта с Россией. С такой точкой зрения выступил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Нужно учитывать, что 50 процентов этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве», — пояснил эксперт. Он добавил, что поставки Киеву вооружения также не смогут переломить ход конфликта.

Кроме того, Макгрегор заявил, что Россия может быстро взять под контроль Одессу. По его мнению, если это произойдет, это станет «первым шагом к окончательному распаду киевского режима».

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России имеют все возможности, чтобы освободить Одессу и Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok