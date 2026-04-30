В США допустили завершение конфликта на Украине переходом Одессы к России

Макгрегор: Кредит ЕС для Украины не повлияет на исход конфликта

Кредит, предоставленный Украине Евросоюзом, никак не повлияет на исход конфликта с Россией. С такой точкой зрения выступил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Нужно учитывать, что 50 процентов этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве», — пояснил эксперт. Он добавил, что поставки Киеву вооружения также не смогут переломить ход конфликта.

Кроме того, Макгрегор заявил, что Россия может быстро взять под контроль Одессу. По его мнению, если это произойдет, это станет «первым шагом к окончательному распаду киевского режима».

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России имеют все возможности, чтобы освободить Одессу и Киев.