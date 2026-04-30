Женщина родила ребенка от 14-летнего родственника и попала под суд через 20 лет

Жительница Новой Зеландии предстала перед судом через 20 лет после того, как вступила в половую связь со своим 14-летним кузеном и родила от него ребенка. Об этом сообщает NZ Herald.

Согласно материалам дела, отношения между женщиной и ее родственником продолжались с 2004 по 2008 год, то есть до достижения потерпевшим 18 лет. Первый половой контакт произошел, когда мальчику было 14, а женщине — 21 год. В 2005 году у пары родился ребенок.

Уголовное дело было возбуждено спустя десятилетия после этих событий — в 2026 году, когда потерпевший, которому сейчас 36 лет, обратился в полицию. Судья квалифицировал действия подсудимой как незаконную половую связь с несовершеннолетним.

Обвиняемая признала вину. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев домашнего ареста. В приговоре судья отметил, что потерпевший в силу возраста «имел мало контроля» над ситуацией. Суд также наложил пожизненный запрет на разглашение имени осужденной для защиты личности жертвы. Ребенок, родившийся от этой связи, на момент суда уже достиг совершеннолетия.

