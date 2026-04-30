06:33, 30 апреля 2026

Названы причины слухов о задействовании Казахстана для запуска дронов ВСУ

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли случайно попасть в Казахстан, пролетая маршрутом через Закавказье. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Очень сложно поверить, что точки запуска [БПЛА] были в Казахстане. Скорее всего, малозаметная машина прокралась через Грузию, Азербайджан и Казахстан, пользуясь тем, что там нет сплошного радиолокационного покрытия и сплошного контроля неба», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Казахстан мог случайно не зафиксировать попадание украинских дронов в воздушное пространство из-за специфики степной географии. По его словам, там сложно уловить радарами легкие машины, запускаемые Киевом.

Накануне, 29 апреля, сообщалось, что беспилотник ВСУ упал в Казахстане недалеко от границы с Россией.

25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Как отметил заслуженный военный летчик России Владимир Попов, украинские БПЛА могли попасть в Россию из Казахстана. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указал, что выяснение обстоятельств инцидента должно быть задачей спецслужб.

    Последние новости

    Финский политик заявил об историческом унижении НАТО на Украине

    Россиянам дали советы по выбору бокса на крышу автомобиля

    Суд во Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану

    Названы причины слухов о задействовании Казахстана для запуска дронов ВСУ

    Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в праздничные дни

    Футболист сборной России назвал главное преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой

    Раскрыто число сознательно «отключившихся» от новостей россиян

    На Западе заявили о мертвом состоянии Украины

    Женщина родила ребенка от 14-летнего родственника и попала под суд через 20 лет

    Мужчина выложил фото странной дыры в стене и получил совет вызвать полицию

    Все новости
