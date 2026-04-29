Украинский дрон обнаружили в Казахстане

Mash: Беспилотник ВСУ упал в Казахстане

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в Казахстане недалеко от границы с Россией. О том, что его обнаружили в приграничном районе постсоветской страны пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что дрон упал в Актюбинской области Казахстана, недалеко от российского города Орск Оренбургской области. «Местные жители рассказали, что увидели упавший дрон рядом с селом Алимбетовка, расположенным у самой границы», — пишут журналисты.

На месте падения работают правоохранительные органы Казахстана.

Накануне Орск подвергся атаке со стороны Украины. Это произошло в ночь на 29 апреля. Взрывы и стрельба в небе были слышны в северо-западной части населенного пункта.