12:09, 27 апреля 2026

В Кремле ответили на вопрос о запуске БПЛА из Казахстана

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Определение источника и места возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России — это задача спецслужб. Так на предположения журналистов о том, что дроны якобы могли быть запущены с территории Казахстана, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, — именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, спецслужбы принимают все необходимые меры в этом контексте.

25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую многоэтажку. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Сообщалось, что город атаковали беспилотники типа «Лютый».

Позже заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал о возможных трех направлениях, откуда были запущены дроны по Уралу. По его словам, запуск мог произойти с территории Казахстана. Там, добавляет летчик, могли быть заранее размещены комплектующие.

