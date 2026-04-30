Мужчина выложил фото странной дыры в стене и получил совет вызвать полицию

Пользователь Reddit с ником Mecklejay выложил на портале снимок дыры, образовавшейся в его доме. В комментариях ему посоветовали обратиться в полицию.

На снимке, который опубликовал мужчина, видна дыра под потолком комнаты на втором этаже его дома. При этом с внешней стороны здания он никаких повреждений не обнаружил. «Никаких звуков животных или других признаков их присутствия нет. Это что, какое-то насекомое, которое я не могу обнаружить?» — задался вопросом автор.

Практически сразу ему объяснили, что такое серьезное повреждение могла вызвать только пуля, прилетевшая с улицы и пробившая стену. При этом с внешней стороны дома входное отверстие может быть совершенно незаметным и тонким.

«30 лет работаю в правоохранительных органах в городе, где нам несколько раз в месяц поступают звонки о "загадочной новой дыре в стене, в потолке или в полу". По моему опыту, это классический случай: пуля, выпущенная снаружи, выбила вам штукатурку», — объяснил автор наиболее популярного комментария. Он также предложил автору хорошенько обследовать комнату.

Тот прислушался и спустя какое-то время действительно нашел пулю. Он предположил, что кто-то из соседей мог палить в воздух еще во время новогодних праздников. Другие комментаторы предложили ему вызвать полицию, чтобы отбить такую привычку у жителей окрестных домов.

Ранее мужчина выложил фото странной находки в поле и получил совет срочно обследовать легкие. Это оказался фрагмент космического корабля SpaceX Dragon.