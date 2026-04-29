Футболист сборной России назвал главное преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой

Футболист «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в «СБГ ШОУ» на YouТube назвал главное преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой.

По его словам, в Северной столице меньше пробок. «Едешь туда час, обратно — час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще все отлично», — заявил Дивеев.

Ранее защитник счел чемпионат России сложнее Лиги чемпионов. При этом он отметил, что никогда не играл в европейском турнире.

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА по ходу текущего сезона. В составе петербуржцев он провел девять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.