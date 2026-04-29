Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
06:33, 30 апреля 2026

Футболист сборной России назвал главное преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой

Алексей Гусев

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в «СБГ ШОУ» на YouТube назвал главное преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой.

По его словам, в Северной столице меньше пробок. «Едешь туда час, обратно — час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще все отлично», — заявил Дивеев.

Ранее защитник счел чемпионат России сложнее Лиги чемпионов. При этом он отметил, что никогда не играл в европейском турнире.

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА по ходу текущего сезона. В составе петербуржцев он провел девять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok