Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:10, 29 апреля 2026

Футболист «Зенита» счел чемпионат России сложнее Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев счел чемпионат России сложнее Лиги чемпионов. Об этом он заявил в «СБГ ШОУ» на YouТube,

«Я никогда не играл в Лиге чемпионов. Но я слышал, что там легче играть, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — заявил Дивеев.

Также футболист описал разницу между матчами в Лиге чемпионов и РПЛ. «У нас ты играешь против "Балтики", где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают. А в Лиге чемпионов ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься — и только уже в завершающей стадии соперники включаются», — сказал Дивеев.

28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ и «Бавария» забили друг другу девять голов. Победу со счетом 5:4 одержали футболисты ПСЖ.

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА по ходу текущего сезона. В составе петербуржцев он провел девять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok