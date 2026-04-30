05:36, 30 апреля 2026Мир

Финский политик Мема заявил об историческом унижении НАТО на Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема рассказал об «историческом унижении» НАТО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад ежедневно терпит поражение на Украине. «Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее становится Европа. Это историческое унижение НАТО», — подчеркнул он.

Мема выразил уверенность, что Россия достигнет своих целей в зоне спецоперации (СВО).

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что членство Украины в НАТО на данный момент невозможно, а вступление в Евросоюз (ЕС) займет много времени.

