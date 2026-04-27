Возможность присоединения Украины к НАТО назвали бесперспективной

Еврокомиссар Кубилюс назвал членство Украины в НАТО невозможным

Членство Украины в НАТО на данный момент невозможно, а вступление в Евросоюз (ЕС) займет много времени. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает украинское издание «Общественное».

По его словам, наиболее эффективным решением станет создание Европейского оборонного союза. Эта структура объединила бы военные потенциалы Украины, Великобритании и Норвегии с возможностями стран Евросоюза.

Кубилюс подчеркнул, что такой формат позволит быстро усилить оборонное сотрудничество, не дожидаясь долгой процедуры расширения ЕС или решения вопроса о членстве Киева в НАТО.

Ранее Кубилюс заявил, что военные расходы стран ЕС за 10 лет должны составить 6,8 триллиона евро. Огромные траты, требующиеся от европейцев, необходимы, по словам функционера, чтобы отчитаться перед НАТО о взятых обязательствах по увеличению соответствующих статей расходов до 3,5 процента ВВП.

Представляющий Литву Кубилюс подчеркнул, что остальным государствам для этого нужно будет последовать примеру стран Прибалтики, а также Польши и Финляндии. Еврокомиссар также счел нужным указать, что покупать следует не обязательно «самые лучшие образцы оружия». Сославшись на опыт боевых действий в ходе украинского конфликта, он отметил, что зачастую для выполнения боевых задач достаточно и дешевых, но подходящих для использования вооружений.