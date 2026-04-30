Суд во Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану по делу о потере доли в компании «Укрнафта». Об этом сообщает портал Global Arbitration Review (GAR).
Речь идет о решении, согласно которому Киев должен компенсировать российской республике 104 миллиона долларов в рамках инвестиционного договора.
Запрос Украины об отмене решения в споре об утрате доли Татарстана в «Укрнафте» рассмотрит суд Парижа.
Ранее швейцарский суд отклонил жалобу «Газпрома» на постановление выплатить 1,37 миллиарда долларов «Нафтогазу» из-за транзита газа через Украину.