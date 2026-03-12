Суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

GAR: В Швейцарии отклонили жалобу «Газпрома» о требовании выплатить «Нафтогазу»

Швейцарский суд отклонил жалобу «Газпрома» на постановление выплатить 1,37 миллиарда долларов «Нафтогазу» из-за транзита газа через Украину. Об этом сообщает Global Arbitration Review (GAR).

«Швейцарский федеральный суд отклонил ходатайство «Газпрома», — говорится в публикации.

В июне прошлого года стало известно, что «Нафтогаз Украины» хочет взыскать с российского «Газпрома» 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В эту сумму входит как основной долг за услуги по организации транзита газа, так и штрафные санкции с компенсацией юридических расходов.