Учитель две недели подглядывал за переодевающимися старшеклассницами

В Японии арестовали учителя, который подглядывал за старшеклассницами в туалете

В японской префектуре Тотиги арестовали 37-летнего преподавателя средней школы, за две недели до этого установившего скрытую камеру в парте ученицы. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

Реосукэ Кобаяси работал в одной из школ префектуры. По версии следствия, он спрятал в отделении для вещей в парте старшеклассницы миниатюрную камеру. Еще несколько скрытых камер нашли в женском туалете. С их помощью учитель пытался подглядывать, как девушки переодеваются.

На допросе мужчина полностью признал вину. «Я сделал это, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания», — заявил он. Еще несколько камер нашли у него дома, а на изъятых носителях оказались записи с несколькими женщинами.

Ранее в Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Выяснилось, что мужчина входил в группу из семи учителей-извращенцев, занимавшихся тем же самым.