10:13, 28 апреля 2026Экономика

В российских регионах заметили сильнейшее падение инвестиций

«Ъ»: Капитальные вложения в регионах в 2025 году упали максимально за десять лет
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В минувшем году инвестиционная активность в российских регионах падала системно, а капитальные вложения снизились впервые за четыре года и сразу на максимальные за десять лет 2,3 процента. Об этом со ссылкой на исследование «Электростанция, завод, стройка: как остановились инвестиции в регионах?» Центра макроэкономических исследований «Сбера» (ЦМИ «Сбера») пишет «Коммерсантъ».

Снижение затронуло 49 субъектов федерации, в первую очередь с проблемами столкнулись регионы, где инвестиции финансируются за счет средств компаний. Рост в оставшихся поддерживался за счет федерального бюджета или же присутствия крупных проектов.

Исследование, подготовленное компанией «Технологии доверия» и СПбГУ, также свидетельствует о том, что господдержка стала ключевым фактором инвестиционной активности, без нее бизнес прекращает вкладываться в развитие из-за отсутствия средств.

Меняются и принципы участия государства. Если раньше помощь чаще всего предлагалась в виде субсидий по кредитам, то теперь — в виде налоговых льгот, государственно-частного партнерства и инфраструктурных кредитов. При этом сравнительный анализ показывает, что субсидии дают больший эффект, чем налоговые меры.

Издание отмечает, что возможностей для компенсации спада частных инвестиций немного. По текущей оценке Минфина, в 2026 году совокупный дефицит региональных бюджетов вырастет с беспрецедентных 1,5 триллиона рублей в прошлом году до 1,9 триллиона. При одновременном росте дефицита федерального бюджета риск дальнейшего снижения капитальных вложений остается высоким.

