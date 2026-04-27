В правительстве признали проблемы с бюджетами регионов России

Глава Минфина России Силуанов назвал непростой ситуацию с бюджетами регионов

Ситуация с региональными бюджетами в России складывается непростая, по итогам 2025 года их совокупный дефицит составил 1,5 триллиона рублей. Об этом на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

В этом году Минфин ожидает роста дефицита до 1,9 триллиона рублей. При этом объем госдолга субъектов Федерации увеличился до 3,5 триллиона рублей.

Правительство разрабатывает способы облегчения списания задолженностей регионов. В том числе до 1 июня каждого года им будут списывать долг, накопленный в прошлом году в связи с расходами на инфраструктуру. Также власти запустят новый вид казначейского кредита, позволяющий субъектам Федерации покрывать кассовые разрывы.

В целом по итогам 2025 года дефицит консолидированного бюджета России (входит федеральный бюджет, бюджеты регионов и внебюджетные фонды) составил 8,3 триллиона рублей, или 3,9 процента ВВП, что стало рекордом в абсолютном выражении и немногим ниже в процентном, чем исторический максимум 2020 года. При этом уникальной особенностью такого результата стала необычно низкая доля дефицита федерального бюджета, на который пришлось всего 5,6 триллиона рублей, хотя ранее он был практически равен консолидированному.

За первый квартал 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 4,576 триллиона рублей, то есть расходы оказались примерно в полтора раза выше доходов. В Минфине ожидают, что за весь год показатель снизится до 3,786 триллиона рублей, то есть далее бюджет сработает с профицитом.