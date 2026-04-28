В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России 28 апреля. Об этом сообщил глава городского совета Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«В результате ночной атаки был поврежден объект инфраструктуры, без потерь. Последствия утренней атаки уточняются», — сказано в сообщении.

Чуть позже Вилкул сообщил о новом ударе, в результате которого, по его словам, один человек не выжил и еще один получил ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России в течение недели с 20 по 26 апреля нанесли несколько тысяч ударов по Украине. «В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов», — написал украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok