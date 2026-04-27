Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

Зеленский: На прошлой неделе Россия ударила 1400 управляемыми авиабомбами

Вооруженные силы (ВС) России в течение недели с 20 по 26 апреля нанесли несколько тысяч ударов по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украине нужно больше поставок средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области. Удар по ней был нанесен в ночь на 27 апреля.