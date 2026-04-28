11:20, 28 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об установке памятника Дудаеву во Львове

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Aliaksandr Palanetsk… / Wikimedia

Открытие памятника Джохару Дудаеву во Львове — это не просто политическая провокация, а циничный плевок в лицо всем, кто знает цену этому человеку, заявил депутат, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее мэр Львова Андрей Садовой открыл памятную табличку в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Садовой заявил, что Украина отстаивает те же ценности, которые разделял Дудаев.

Депутат напомнил, что Дудаев нарушил присягу и в самое тяжелое для страны время направил оружие против своего же народа. Он подчеркнул, что лидер самопровозглашенной республики не боролся ни за какую свободу, а создавал террористические банды, развязывал кровавую войну, и на его совести — тысячи убитых, изувеченных судеб, разрушенные города.

«И сегодня на Западной Украине, которая давно стала плацдармом русофобии, ему ставят памятник. Это акт духовного падения. Те, кто это сделали, либо не знают истории, либо сознательно глумятся над памятью жертв террора. Но мы знаем. Мы помним. Дудаев — не герой. Дудаев — бандит, и памятник ему — это памятник предательству и террору», — сказал депутат.

Иванов заявил, что Дудаев навсегда останется тем, кто предал свою родину и запятнал себя кровью. По его словам, теперь во Львове стоит позорный столп, который осудит тех, кто его установил.

В сентябре 2022 года улица Джохара Дудаева также появилась в Киеве. Помимо украинской столицы, его именем названы улицы в Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком и поселке Гоше.

