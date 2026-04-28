11:19, 28 апреля 2026Авто

В центре Москвы перекроют движение по ряду улиц и набережных

Дептранс: Кремлевскую набережную и улицу Солянку перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют для автомобилей 29 апреля, 4 и 9 мая. Об этом столичных водителей предупредили в пресс-службе городского дептранса.

По информации ведомства, 29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия движение будет приостановлено на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных, а также на Ильинке, Варварке, Солянке, Балчуге, Болотной и Садовнической улицах. Помимо этого, нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, Китайгородскому проезду, Старой и Болотной площадям, 1-му Раушскому, 2-му Раушскому, Ветошному и Фалеевскому переулкам.

В День Победы с 05:00 до окончания парада аналогичные ограничения коснутся Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской набережных, а также Большого Кремлевского и Чугунного мостов, Фалеевского и Ветошного переулков. Кроме того, 9 мая будут перекрыты Старая, Новая и Болотная площади, улицы Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд и Волхонка, Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушские проезды. В дептрансе уточнили, что парковаться в вышеуказанных зонах будет запрещено. В ведомстве добавили, что в День Победы могут временно закрыть подземные пешеходные переходы на Тверской улице.

Ранее россиян предупредили о риске попасть в ДТП из-за ремонта дорог на майских праздниках.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    47-летняя российская актриса показала архивные фото с юности

    В России спрогнозировали затяжное снижение ключевой ставки

    Раскрыты связанные с Чечней подробности масштабного обмена пленными с Украиной

    Слова Мерца об уступках Украины приравняли к величайшему провалу Европы

    Россиянам назвали безопасное количество шашлыка

    Changan представил новую версию популярного у россиян кроссовера

    Бывший командир «Айдара» предложил радикальный способ усиления мобилизации

    Москвичам с поврежденными деревьями машинами дали совет

    В России высказались об установке памятника Дудаеву во Львове

    Все новости
