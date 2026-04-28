Россиянам назвали неочевидные риски для водителей в майские праздники

«Росгосстрах»: Весной россияне рискуют попасть в ДТП из-за ремонта дорог

Самым частым происшествием в период майских праздников остаются ДТП с участием двух и более машин, рассказали «Ленте.ру» аналитики компании «Росгосстрах». Однако они предупредили, что водителям стоит помнить и о других опасностях.

«Весной на многих трассах начинается ремонт дорог, что сразу увеличивает риск повреждения стекол, фар и лакокрасочного покрытия гравием и камнями. В прошлом году каждое пятое заявление по каско в майские праздники было связано именно с ущербом для элементов остекления. Самое частое описание — из-под колес встречной машины вылетел камень», — уточнили в компании.

Иногда, заявили в исследовании, последствия бывают серьезнее. Так, в Санкт-Петербурге автомобиль Tank 500 на ремонтируемой дороге вылетел в кювет и был признан не подлежащим восстановлению.

Кроме того, аналитики отметили, что к майским праздникам не все водители успевают сменить резину. Агрессивная езда на шипованной шине по твердому покрытию порой приводит к выпадению шипов и повреждению едущего сзади автомобиля.

«Еще одна опасность — дикие животные. Далеко не все скоростные магистрали вдоль леса имеют ограждение, поэтому не стоит игнорировать предупреждающие знаки. За прошлые майские праздники поступило около 20 заявлений от водителей, столкнувшихся с лосями, кабанами и косулями или пострадавших при попытке избежать наезда», — говорится в исследовании.

Вместе с тем, в компании напомнили, что начало мая во многих регионах — период первых гроз, ливней и града. Так, по их данным, в прошлом году больше всего от града пострадали автомобилисты из Ростовской области — более 40 процентов заявлений пришлось именно оттуда.

Ранее глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал, что попадание молнии в автомобиль, несмотря на большую с виду опасность, происходит крайне редко. Автоэксперт сообщил, что человек может травмироваться, но только при некоторых условиях. В частности, если при ударе молнии он коснется металлических деталей машины или встанет рядом с автомобилем.

