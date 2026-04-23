20:39, 23 апреля 2026

Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronald Verhage / Shutterstock / Fotodom

Попадание молнии в автомобиль, несмотря на большую с виду опасность, происходит крайне редко. Страшный миф об этом развеял глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

Прежде всего, по его словам, надо начать с тех, кто находится в автомобиле — водителя и пассажиров. Все они находятся вне опасности, сказал специалист. Он указал, что машина в момент удара молнии становится клеткой Фарадея и распределяет ток по всей поверхности, отводя его в землю.

Автоэксперт сообщил, что человек может травмироваться, но только при некоторых условиях. В частности, если при ударе молнии он коснется металлических деталей машины или встанет рядом с автомобилем. Также само происшествие всегда сопровождается громким хлопком и ярким светом, что может привести к ослеплению от попадания молнии в транспорт, но это временно.

Автомобиль же, продолжил собеседник RT, скорее всего, повредится. В группу риска эксперт внес такие элементы, как лакокрасочное покрытие, электронные блоки и предохранители.

В заключение он посоветовал автомобилистам заехать на АЗС или в жилой массив, пока гроза не прошла. Так они точно обезопасят себя от лишних рисков. «Все АЗС оснащены громоотводами. (…) В жилом массиве вероятность попадания молнии в автомобиль также меньше», — подытожил он.

В июле 2025 года был установлен новый рекордсмен среди молний. Тогда, по данным Всемирной метеорологической организации, ударивший в Соединенных Штатах разряд по своей длине оказался равнозначен расстоянию от Венеции до Парижа, то есть составил примерно 830 километров.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
