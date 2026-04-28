18:12, 28 апреля 2026Силовые структуры

Ветеран Великой Отечественной войны пожаловался прокурору Москвы

Прокурор Москвы принял с жалобой ветерана Великой Отечественной войны
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

К прокурору Москвы Максиму Жуку на личный прием обратился ветеран Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также жалобы поступили от 26 москвичей. Их обращения касались защиты прав несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров и предпринимателей. Для оперативной проверки доводов заявителей и восстановления нарушенных прав в мероприятии участвовали руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры Москвы.

Москвичи сообщили прокурору о нарушениях в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, а также рассказали об отсутствии пандусов в административных зданиях и выразили несогласие с действиями и решениями органов предварительного расследования.

Московский прокурор поручил незамедлительно организовать проверки, ход и результаты которых поставил на контроль.

Ранее сообщалось, что Жук вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Сизовой провел личный прием представителей бизнес-сообщества.

