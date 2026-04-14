Прокурор Москвы провел прием представителей российского бизнес-сообщества

Прокурор Москвы встретился с представителями бизнес-сообщества

Прокурор Москвы Максим Жук вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Сизовой провел личный прием представителей бизнес-сообщества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Москвы.

На встрече Максим Жук рассказал, что с начала года прокуратура выявила и отреагировала более чем на 2000 нарушений закона, что позволило пресечь необоснованные проверки бизнеса со стороны контролеров.

Благодаря заключенному год назад соглашению о взаимодействии между прокуратурой и уполномоченным, в 2025 году количество поступивших в прокуратуру сообщений о нарушениях прав бизнеса стало увеличиваться.

В результате работы прокуратуры по защите прав бизнеса в прошлом году выявлено более 5,4 тысячи нарушений закона, с целью устранения которых внесено 1,6 тысячи представлений, дисциплинарные взыскания наложены на 1269 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 735 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел.

Ранее на съезде Российского Красного Креста подвели итоги работы организации за пять лет.