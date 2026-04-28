Волочкова вспомнила о помощи от незнакомого мужчины в начале карьеры

Волочкова вспомнила, как незнакомец оплатил ей поездку на балетный конкурс

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как незнакомый мужчина помог ей в самом начале карьеры. Об этом она вспомнила в интервью РИА Новости.

По словам танцовщицы, в юности ей не хватило денег на билет, чтобы добраться до места проведения конкурса. Мать Волочковой попросила кассиров аэропорта предоставить скидку артистке балета. Этот разговор услышал незнакомец, которого впечатлил энтузиазм Анастасии, твердо решившей получить золотую медаль.

Волочкова сообщила, что после рассказа ее матери мужчина решил оплатить поездку. «Может быть, после этот человек узнал, что я — та самая Анастасия Волочкова, но он не объявлялся», — заключила артистка.

