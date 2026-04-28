Жителей одного региона России пригласили в бесплатный экотур на Камчатку

Жителей Томской области позвали в бесплатный экотур на Камчатку

Жителей Томской области, неравнодушных к вопросам охраны природы и окружающей среды, пригласили в бесплатный экотур на Камчатку. О подробностях рассказали в издании «Московский комсомолец. Томск».

В регионе объявили о приеме заявок для участия в проекте «Мир в твоих руках». Главный приз для самых активных участников — бесплатная поездка на Камчатку в июле этого года, где россиян ждет не только туристическая, но и масштабная экологическая программа.

Организаторы поездки заметили, что для участия в акции следует успеть подать заявку до 15 июня этого года. В рамках конкурсного отбора на Камчатку отправят тех, кто уже сейчас проявляет активную гражданскую позицию в вопросах защиты природы.

Согласно последним данным, более 80 процентов молодых россиян регулярно интересуются экологической ситуацией как в своих регионах, так и в стране в целом. При этом почти каждый второй из респондентов ВЦИОМ чувствует свою ответственность за состояние окружающей среды.

Ранее сообщалось, что россияне предпочли активные поездки отдыху «все включено». Так, туристы все чаще выбирают для отпуска туры по Алтаю, Камчатке, Байкалу, Дагестану и Северной Осетии.