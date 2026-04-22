14:01, 22 апреля 2026

Россияне предпочли активные поездки отдыху «все включено»

Эксперт Арутюнов: Период пляжа, моря и бассейна уже в прошлом
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Россияне устали от отдыха по системе «все включено» и стали чаще выбирать активные поездки. Об этом в эфире НСН сообщил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Сейчас людей больше интересует именно познание, общение, другие культуры, другие города, другие местности интересные (...) То есть уже по мейнстриму народ наездился, и пользуется популярностью то, что называется "авторское кино": нестандартные маршруты, где много чего интересного, неоткрытого. Ощущение первооткрывателя, давно пропавшее у нас уже — вот что нравится людям», — сказал специалист.

Арутюнов отметил, что раньше популярными направлениями были Байкал, Алтай и Камчатка. Теперь, по его словам, к ним добавились Подмосковье, Золотое кольцо, а также Северный Кавказ. В частности, Осетия и Дагестан.

Ранее стало известно, что большинство россиян (89 процентов участников исследования сервиса бронирования «Отелло») для спонтанных путешествий предпочитают поездки по стране. В топ-10 направлений мечты для незапланированных поездок по России вошли Байкал, Алтай, Сочи, Карелия, Кавказ, Калининград, Казань и Дальний Восток.

