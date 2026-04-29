29 апреля по всему миру празднуют День танцев и День иммунологии. Православные верующие в этот день вспоминают чудо Ильинской иконы Богородицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 апреля, какие традиции и приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
Международный день танца
День танцевального искусства был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО. Дата приурочена ко Дню рождения прославленного хореографа XVIII века Жан-Жоржа Новерра, который считается основоположником современного балета.
По традиции организаторы праздника выбирают одного выдающегося деятеля искусств, чтобы он выступил с посланием к танцевальному сообществу.
Международный день иммунологии
Иммунология — это наука, которая изучает реакции человеческого организма на чужеродные вещества. Ее основоположник — биолог Илья Мечников получил Нобелевскую премию за свои работы по иммунитету.
Впервые Международный день иммунологии отпраздновали в 2005 году по предложению Международного союза иммунологических обществ. Цель праздника — напомнить о том, какую важную роль играет иммунология, помогая людям бороться с самыми разными болезнями и вирусами.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля
- День рождения застежки-молнии;
- День Сева в Японии — праздник в честь эпохи правления императора Хирохито.
Какой церковный праздник 29 апреля
Празднование Ильинской иконы Богородицы
Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским (в монашестве Геннадием). Согласно преданию, в 1662 году от этого образа произошло чудо истечения слез, длившееся с 16 по 24 апреля, в связи с этим иконе установили день празднования.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 апреля
- День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских;
- Празднование Тамбовской иконы Божией Матери;
- День памяти священномученика Константина Жданова, пресвитера.
Приметы и традиции на 29 апреля
В народном календаре день 29 апреля назвали Ариной — «урви берега». В это время после половодья реки возвращались в нормальное русло, но после них оставались подмытые берега, которые могли обрушиться. Считалось, что 29 апреля пора высаживать рассаду, особенно капусту, и белить стволы деревьев.
Приметы на 29 апреля
- Ясный день 29 апреля обещает тепло до конца весны;
- Гулкий гром — к хорошему урожаю;
- Если лед на реке еще не растаял — год будет неудачный;
- Нельзя брать взаймы — вместе с деньгами возьмешь неприятности другого человека.
Кто родился 29 апреля
Ума Турман (56 лет)
Ума Турман родилась в 1970 году. Начинала карьеру как модель, но прославилась ролями в кино, прежде всего — в фильмах Квентина Тарантино. Широкому зрителю она известна по ролям в картинах «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Бэтмен и Робин», «Гаттака» и других.
Дэниел Дэй-Льюис (69 лет)
Британский актер известен ролями в фильмах «Моя левая нога», «Банды Нью-Йорка», «Нефть» и других.
В 2017 году Дэниел Дэй-Льюис завершил карьеру на большом экране, несмотря на то что СМИ называли его одним из величайших актеров современности. За годы карьеры Дэй-Льюс разработал собственный метод подготовки к съемкам: он полностью погружался в роль и не выходил из нее даже в личной жизни.
Кто еще родился 29 апреля
- Мишель Пфайффер (68 лет) — американская актриса;
- Лариса Удовиченко (71 год) — российская актриса;
- Давид Белль (53 года) — французский актер и каскадер, основатель и лидер мирового движения «паркур»;
- Виктория Синицина (31 год) — российская фигуристка.
- Александр II (1818-1881) — российский император.