29 апреля по всему миру празднуют День танцев и День иммунологии. Православные верующие в этот день вспоминают чудо Ильинской иконы Богородицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 апреля, какие традиции и приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

Международный день танца

День танцевального искусства был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО. Дата приурочена ко Дню рождения прославленного хореографа XVIII века Жан-Жоржа Новерра, который считается основоположником современного балета.

По традиции организаторы праздника выбирают одного выдающегося деятеля искусств, чтобы он выступил с посланием к танцевальному сообществу.

Международный день иммунологии

Иммунология — это наука, которая изучает реакции человеческого организма на чужеродные вещества. Ее основоположник — биолог Илья Мечников получил Нобелевскую премию за свои работы по иммунитету.

Впервые Международный день иммунологии отпраздновали в 2005 году по предложению Международного союза иммунологических обществ. Цель праздника — напомнить о том, какую важную роль играет иммунология, помогая людям бороться с самыми разными болезнями и вирусами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 апреля

День рождения застежки-молнии;

День Сева в Японии — праздник в честь эпохи правления императора Хирохито.

Какой церковный праздник 29 апреля

Празднование Ильинской иконы Богородицы

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским (в монашестве Геннадием). Согласно преданию, в 1662 году от этого образа произошло чудо истечения слез, длившееся с 16 по 24 апреля, в связи с этим иконе установили день празднования.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 апреля

День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских;

Празднование Тамбовской иконы Божией Матери;

День памяти священномученика Константина Жданова, пресвитера.

Приметы и традиции на 29 апреля

В народном календаре день 29 апреля назвали Ариной — «урви берега». В это время после половодья реки возвращались в нормальное русло, но после них оставались подмытые берега, которые могли обрушиться. Считалось, что 29 апреля пора высаживать рассаду, особенно капусту, и белить стволы деревьев.

Приметы на 29 апреля

Ясный день 29 апреля обещает тепло до конца весны;

Гулкий гром — к хорошему урожаю;

Если лед на реке еще не растаял — год будет неудачный;

Нельзя брать взаймы — вместе с деньгами возьмешь неприятности другого человека.

Кто родился 29 апреля

Ума Турман родилась в 1970 году. Начинала карьеру как модель, но прославилась ролями в кино, прежде всего — в фильмах Квентина Тарантино. Широкому зрителю она известна по ролям в картинах «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Бэтмен и Робин», «Гаттака» и других.

Дэниел Дэй-Льюис (69 лет)

Британский актер известен ролями в фильмах «Моя левая нога», «Банды Нью-Йорка», «Нефть» и других.

В 2017 году Дэниел Дэй-Льюис завершил карьеру на большом экране, несмотря на то что СМИ называли его одним из величайших актеров современности. За годы карьеры Дэй-Льюс разработал собственный метод подготовки к съемкам: он полностью погружался в роль и не выходил из нее даже в личной жизни.

Кто еще родился 29 апреля