Силовые структуры
19:21, 29 апреля 2026Силовые структуры

Бывший оперуполномоченный из банды майора-наркоторговца получил срок

Члену банды милиционеров из Екатеринбурга дали 15 лет за расправы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области бывшего оперуполномоченного приговорили к 15 годам колонии за расправы 25-летней давности. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как установил суд, 57-летний бывший сотрудник свердловского районного УВД Владимир Семенюк входил в банду милиционера-наркоторговца майора Владислава Соболя. По его приказу он застрелил бизнесмена и еще одного коммерсанта и его спутницу. Раненных его выстрелами людей монтировкой добивал сообщник.

Подробнее о деятельности банды Владислава Соболя «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.

В сентябре суд дал восемь лет другому члену банды Соболя — Константину Котику.

