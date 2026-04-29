Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:38, 29 апреля 2026

Экс-глава Роспотребнадзора российского региона и его сыновья стали фигурантами дела

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / TASS

В отношении экс-главы Роспотребнадзора Челябинской области 62-летнего Анатолия Семенова и двух его сыновей 37 и 39 лет завели уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности и пособничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с 2010 по 2026 год экс-глава управления Роспотребнадзора организовал незаконную предпринимательскую деятельность в отношении запретов для госслужащих. Подозреваемый создал коммерческие организации, зарегистрировав их на своих сыновей.

Ранее в отношении Семенова возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие полагает, что сотрудники Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, а руководитель лоббировал интересы принадлежащих его родственникам коммерческих организаций.

В настоящее время Семенов находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который будет запрещать ранее уволенным за коррупцию людям вновь поступать на государственную службу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok