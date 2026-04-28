В России высказались о повторном поступлении коррупционеров на госслужбу

В России разрабатывают закон, запрещающий коррупционерам снова идти на госслужбу

В России разрабатывают законопроект, который будет запрещать ранее уволенным за коррупцию людям вновь поступать на государственную службу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального прокурора РФ Николая Винниченко.

Винниченко отметил, что люди, которые себя уже запятнали в качестве коррупционеров и подорвали доверие, не могут быть госслужащими, они должны работать в других местах.

«Такой законопроект, насколько я знаю, существует, разрабатывается… Мы поддерживаем это предложение двумя руками», — добавил замгенпрокурора.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками в природоохранную прокуратуру Ленинградской области. Кроме того, был задержан глава ведомства Артем Зобов по подозрению в коррупции.