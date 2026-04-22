Сотрудники ФСБ России обыскали прокуроров

ФСБ пришла с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти, задержан ее глава

Сотрудники ФСБ России пришли с обыском в природоохранную прокуратуру Ленинградской области. Об этом сообщает 47News.

По данным издания, утром 22 апреля оперативники спецслужбы наведались в штаб-квартиру ведомства, расположенную в центре Петербурга на улице Моховой. Там они обыскали кабинеты прокуроров.

Задержан глава ведомства Артем Зобов по подозрению в коррупции, уточняет «Фонтанка». Взятки связаны с утилизацией строительных отходов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука.