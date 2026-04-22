14:25, 22 апреля 2026Силовые структуры

Сотрудники ФСБ России обыскали прокуроров

ФСБ пришла с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти, задержан ее глава
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ России пришли с обыском в природоохранную прокуратуру Ленинградской области. Об этом сообщает 47News.

По данным издания, утром 22 апреля оперативники спецслужбы наведались в штаб-квартиру ведомства, расположенную в центре Петербурга на улице Моховой. Там они обыскали кабинеты прокуроров.

Задержан глава ведомства Артем Зобов по подозрению в коррупции, уточняет «Фонтанка». Взятки связаны с утилизацией строительных отходов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Эвакуация травмированной туристки в горах Сочи попала на видео

    Россияне променяли книги на бары и салоны красоты

    Токаев призвал исключить применение военной силы на Каспии

    Завтракающих после спячки медведей в Бурятии запечатлела фотоловушка

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Все новости
