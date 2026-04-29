04:18, 29 апреля 2026Экономика

Евросоюзу предрекли зависимость от американского СПГ

Евгений Силаев
Фото: Stringer / Reuters

Европейский союз (ЕС) рискует стать зависимым от американского сжиженного природного газа (СПГ). Такое развитие событий предрек глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский в беседе с РИА Новости.

«На данный момент поставки СПГ из США составляют более 50 процентов в общем объеме поставок СПГ в ЕС. С этой точки зрения риск, (...), является реальным», — подчеркнул Квасньовский.

Ранее сообщалось, что США обогатились на поставках сжиженного природного топлива. По данным американского Минэнерго, общий объем вывоза СПГ из страны в феврале увеличился до 14 миллиардов кубометров, что на 21 процент превысило показатели прошлого года. Ключевым покупателем стал Евросоюз.

