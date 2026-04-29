Евросоюзу предрекли зависимость от американского СПГ

Глава SPNZ Квасньовский предрек ЕС зависимость от американского СПГ

Европейский союз (ЕС) рискует стать зависимым от американского сжиженного природного газа (СПГ). Такое развитие событий предрек глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский в беседе с РИА Новости.

«На данный момент поставки СПГ из США составляют более 50 процентов в общем объеме поставок СПГ в ЕС. С этой точки зрения риск, (...), является реальным», — подчеркнул Квасньовский.

Ранее сообщалось, что США обогатились на поставках сжиженного природного топлива. По данным американского Минэнерго, общий объем вывоза СПГ из страны в феврале увеличился до 14 миллиардов кубометров, что на 21 процент превысило показатели прошлого года. Ключевым покупателем стал Евросоюз.