11:32, 23 апреля 2026Экономика

Конкурент России обогатился на поставках газа

Экспорт сжиженного природного газа из США вырос на 21 процент в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom  

По итогам февраля 2026 года США, считающиеся одним из главных конкурентов России на мировом энергетическом рынке, обогатились на поставках сжиженного природного топлива (СПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

За последний месяц зимы суммарные объемы вывоза СПГ из США достигли отметки в 14 миллиардов кубометров. В годовом выражении показатель увеличился на 21 процент.

В целом из Соединенных Штатов за границу было отправлено в общей сложности 154 танкера со сжиженным природным газом. Основным направлением поставок вновь оказался Евросоюз. На долю европейских стран в феврале пришлось 72 процента всего американского экспорта СПГ.

Перед войной в Иране стоимость экспорта американского сжиженного газа достигла максимальных 5,5 миллиарда долларов. В месячном выражении показатель увеличился на 1,1 миллиарда.

Достигнутый в феврале результат оказался рекордным месячным с начала ведения официальной статистики, то есть, с 2002 года. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем США продолжат извлекать выгоду из эскалации на Ближнем Востоке. На фоне масштабных перебоев с поставками из-за блокировки Ормузского пролива мировые цены на СПГ продолжат расти, что сыграет на руку американским энергогигантам.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
