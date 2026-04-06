08:53, 6 апреля 2026

Конкурент России нарастил до максимума поставки газа перед войной в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Перед войной в Иране США, являющиеся одним из главных конкурентов России на мировом энергорынке, нарастили до исторического максимума поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта СПГ из США достигла 5,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе показатель находился на уровне 4,4 миллиарда. Таким образом, за последний месяц зимы он увеличился на 1,1 миллиарда долларов.

Достигнутый результат оказался максимальным месячным с начала ведения официальной статистики, то есть, с 2002 года. За последние почти 2,5 десятилетия стоимость экспорта американского СПГ ни разу не достигла столь высокой отметки.

Главными покупателями сжиженного газа из США в феврале оказались в основном европейские страны. Лидером по объемам импорта стала Великобритания, на долю которой пришлась десятая (10,6 процента) всех поставок. В топ-3 также вошли Нидерланды (10,1 процента) и Египет (9,8 процента). Пятерку лидеров замкнули Испания (8,4 процента) и Германия (7,6 процента).

Война в Иране, начавшаяся в конце февраля, еще в большей степени подстегнула спрос на энергоносители из Соединенных Штатов. Крупнейшими бенефициарами, отмечала газета The Washington Post (WP), оказались именно американские экспортеры СПГ. На фоне приостановки добычи газа в Катаре многие азиатские страны переключились на альтернативных поставщиков, одними из которых стали энергокомпании из США. Затягивание регионального конфликта, сходятся во мнении эксперты, продолжит играть на руку американским сырьевым экспортерам с учетом роста мировых цен и укрепит их положение на глобальном энергорынке.

