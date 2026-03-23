Конкуренты России серьезно выиграли от нападения США на Иран

WP: От нападения США на Иран выиграли американские экспортеры СПГ

Крупнейшими бенефициарами ближневосточного конфликта оказались американские экспортеры газа. Это выяснило издание The Washington Post (WP).

Государства Азии в настоящее время переживают кризис, вызванный перекрытием Ормузского пролива, который был ключевым транспортным узлом. Кроме того, сказываются последствия иранских ударов по газовым объектам в Персидском заливе. Как следствие, спрос на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США резко возрастает, что очень радует администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вашингтон использует образовавшийся дефицит для стимулирования продаж американских углеводородов.

Между тем турбулентность на энергетических рынках серьезно бьет по азиатским экономикам. Так, в понедельник фондовые рынки этого региона резко упали. Японский индекс Nikkei потерял 3,5 процента, а корейский сводный индекс акций — 6,5 процента.

Издание подчеркнуло, что хотя Тайвань, Япония и Южная Корея годами пытались снизить свою зависимость от ближневосточного газа, американское топливо считалось чересчур дорогим, чтобы выступить в качестве полноценной альтернативы. Положение дел изменилось в 2025 году, когда Белый дом стал требовать от стран Азии наращивания закупок американских энергоносителей, угрожая правительствам этих государств пошлинами. Иранский кризис ускорил этот процесс.

Однако, поскольку экспортные мощности США по газу ограничены, он поставляется по завышенной цене, обещая неожиданную прибыль газовым гигантам, вроде Cheniere и Venture Global, чьи акции резко выросли в цене. Обе компании сделали крупные пожертвования в поддержку Трампа.

В свою очередь, Китай, также импортирующий большие объемы СПГ, сумел смягчить шок предложения за счет увеличения внутреннего производства и импорта из России. Соседние страны этого сделать не смогли. Например, Тайвань, почти полностью зависящий от импортного топлива. С июня он увеличит закупки СПГ в США в рамках контракта с техасской компанией Cheniere. Кроме того, Тайбэй и Вашингтон уже подписали соглашения, предусматривающие увеличение доли США в тайваньском импорте газа с 10 до 25 процентов к 2029 году.

Япония и Южная Корея тоже заключили ряд новых энергетических соглашений с США, включая многолетние контракты на поставку СПГ. Таиланд попросил компанию Cheniere увеличить поставки СПГ в рамках существующего контракта.

WP подчеркнуло, что доставка СПГ в Азию из США занимает больше времени, чем из государств Ближнего Востока. Однако танкеры с американским энергоносителем могут идти тихоокеанскими маршрутами, избегая угроз со стороны Ирана в районе Ормузского пролива и не проходя через Южно-Китайское море, где расположено множество китайских военных баз.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года государства Азии купили у США больше нефти, чем за последние три года.