Германия приняла решение о помощи Украине на десятки миллиардов евро

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 29 апреля 2026Мир

Германия утвердила план поддержки Украины на 37,1 миллиарда евро до 2030 года
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Германии утвердило в ходе принятия федерального бюджета на 2027 год план поддержки Украине на 37,1 миллиарда евро до 2030 года. Об этом заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, передает Reuters.

Как сообщается, Берлин заложил в бюджет на следующий год 11,5 миллиарда евро на военную поддержку Киева, еще по 8,5 миллиарда евро ежегодно будут перечислены в 2028-2030 годах. Средства пойдут на ПВО, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, совместное производство дронов, киберзащиту и защиту критической инфраструктуры.

Клингбайль объяснил снижение запланированной суммы финансирования с 2028 года с завершением траншей Украине по кредиту Европейского союза (ЕС) в 90 миллиардов евро. Министр подчеркнул, что при необходимости объем поддержки Киева может быть увеличен в случае возникновения такой потребности.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев оценил в беседе с «Лентой.ру» перспективы инициативы по созданию Европейского оборонного союза с участием государств ЕС, Украины и Великобритании. По мнению эксперта, на практике ряд государств ЕС, выступающих против военной помощи Украине, в частности Венгрия и Словакия, фактически могут быть отстранены от участия в проекте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok