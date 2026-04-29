Германия приняла решение о помощи Украине на десятки миллиардов евро

Германия утвердила план поддержки Украины на 37,1 миллиарда евро до 2030 года

Правительство Германии утвердило в ходе принятия федерального бюджета на 2027 год план поддержки Украине на 37,1 миллиарда евро до 2030 года. Об этом заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, передает Reuters.

Как сообщается, Берлин заложил в бюджет на следующий год 11,5 миллиарда евро на военную поддержку Киева, еще по 8,5 миллиарда евро ежегодно будут перечислены в 2028-2030 годах. Средства пойдут на ПВО, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, совместное производство дронов, киберзащиту и защиту критической инфраструктуры.

Клингбайль объяснил снижение запланированной суммы финансирования с 2028 года с завершением траншей Украине по кредиту Европейского союза (ЕС) в 90 миллиардов евро. Министр подчеркнул, что при необходимости объем поддержки Киева может быть увеличен в случае возникновения такой потребности.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев оценил в беседе с «Лентой.ру» перспективы инициативы по созданию Европейского оборонного союза с участием государств ЕС, Украины и Великобритании. По мнению эксперта, на практике ряд государств ЕС, выступающих против военной помощи Украине, в частности Венгрия и Словакия, фактически могут быть отстранены от участия в проекте.