В ЕС хотят создать военный альянс с Украиной и Британией. Зачем европейцам такой аналог НАТО и как он поможет Киеву?

Политолог Тимофеев: Европейский оборонный союз может повторить коалицию желающих

Инициатива по созданию Европейского оборонного союза с участием государств Европейского союза, Украины и Великобритании рискует столкнуться с проблемами финансирования. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил кандидат политических наук, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Сейчас, когда Европа переживает острый кризис безопасности, разные политические круги тестируют различные идеи создания некоего оборонного контура в контексте украинского кризиса. Конечно, восточноевропейские элиты куда сильнее лоббируют эту тематику и заинтересованы в том, чтобы выступить застрельщиками Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

27 апреля европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил идею Европейского оборонного союза с участием ЕС, Украины и Великобритании. По мнению еврочиновника, такой формат интеграции может стать надежной гарантией безопасности Украины после урегулирования конфликта с Россией, а также важной основой для ее успешного восстановления.

Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать обороноспособность Украины, Великобритании, Норвегии с обороноспособностью государств — членов Евросоюза, которые этого хотят Андрюс Кубилюс европейский комиссар по вопросам обороны и космоса

С чем связана идея единого оборонного союза в Европе?

Как подчеркивал Андрюс Кубилюс в феврале 2026 года, создание оборонного союза и готовность заменить США должны стать приоритетом ЕС в ближайшие годы. Еврочиновник добавил, что создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости блока.

На этом фоне ряд лидеров Евросоюза заявили о необходимости усилить европейскую оборону и договорились разработать собственные гарантии безопасности. Как заявил изданию Politico анонимный высокопоставленный европейский дипломат, после угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии Европа почувствовала необходимость взять свою безопасность в собственные руки, а не полагаться на НАТО.

По мнению Павла Тимофеева, продвижение идеи оборонного союза в Европе с участием стран, не входящих в Евросоюз, связано с нежеланием европейских элит предоставлять Киеву членство в ЕС в ускоренном порядке. Эксперт также отметил стремление представителей государств Восточной Европы выступить лидерами в вопросах обороны и укрепления восточной границы объединения.

Со стороны восточных европейцев не исключены какие-то новые попытки и вбрасывание своих идей, продвижение своих интересов под флагом общей защиты ЕС и поддержки Украины Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Как подчеркнул политолог, идея оборонной интеграции в Европе прошла несколько этапов после Второй мировой войны:

попытка создания Европейского оборонительного сообщества и единой европейской армии в 1950-х годах;

серия проектов в 1990-х годах после создания Европейского союза, в частности, интеграция Западноевропейского союза в институты ЕС;

волна инициатив в сфере обороны после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года;

инициативы по обороне и военной поддержке Украины после начала специальной военной операции.

Эксперт отметил, что в последнее время распространение получили другие форматы взаимодействия европейских государств, которые предполагают не прямое взаимодействие в сфере обороны, а координацию подходов в сфере безопасности. В качестве примера политолог привел Европейское политическое сообщество — инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, в число участников которой, в частности, входят Турция и страны Закавказья.

Чем будет заниматься новый альянс?

В ноябре 2025 года Кубилюс предложил использовать Вооруженные силы Украины для защиты всех приграничных с Россией стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта. По мнению еврокомиссара, присутствие ВСУ в государствах Прибалтики, в частности в Литве, станет дополнительной гарантией безопасности для Европы наряду с бундесвером (вооруженными силами) Германии и армией США.

По словам еврочиновника, одновременная интеграция Украины в единый европейский рынок и Европейский оборонный союз в ближайшее время станет «явной частью европейского стратегического подхода» к Киеву. Он предположил, что такой формат позволит быстро усилить оборонное сотрудничество, не дожидаясь долгой процедуры расширения ЕС или решения вопроса о членстве Киева в НАТО.

Как подчеркнул Павел Тимофеев, формат Европейского оборонного союза во многом может продублировать уже существующий формат «коалиции желающих» по отправке войск на Украину после урегулирования конфликта с Россией. По мнению эксперта, на практике ряд государств ЕС, выступающих против военной помощи Украине, в частности Венгрия и Словакия фактически могут быть отстранены от участия в проекте.

Таких коалиций можно наплодить много, но встают вопросы, где эти коалиции будут брать деньги на свои военные проекты, где они будут брать производственные мощности и рабочие руки для того, чтобы эти проекты действительно чем-то стали Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Какие возможности есть у Европы в сфере обороны?

В Договоре о Европейском союзе с 2009 года есть статья 42.7, которая предполагает, что в случае нападения на одно государство — член ЕС другие страны объединения обязаны будут оказать помощь. Несмотря на это, она редко рассматривалась как необходимая, поскольку статья 5 Устава НАТО служит аналогичной цели.

Однако на фоне риторики Дональда Трампа в отношении Гренландии ряд европейских лидеров приняли решение создать альтернативный проект в сфере безопасности и обороны. По информации Politico, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также другие главы государств ЕС признали необходимость обеспечить европейскую безопасность самостоятельно и поручили двум неназванным лидерам оперативно разработать планы по превращению статьи 42.7 из положения на бумаге в реальную гарантию безопасности.

Согласно статье 42.7 Договора о Европейском союзе, государства -- члены ЕС должны оказывать помощь странам объединения в случае нападения, но в пределах собственной политики в сфере безопасности и обороны. При этом для состоящих в НАТО государств объединения приоритетным форматом обороны считается альянс, а не Евросоюз.

По оценке Euractiv, застопорившаяся реализация проекта по созданию «стены дронов» на восточной границе ЕС стала примером дисфункции объединения и неспособности его членов координировать свои усилия по обороне. По мнению авторов издания, такие примеры обнажают глубокие расколы в процессе европейского перевооружения.

Как отметил Павел Тимофеев, в общем бюджете Евросоюза в настоящий момент не заложены расходы на оборону, однако существует ряд инструментов по финансированию подобных проектов и военной поддержке Украины:

Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) — программа по реализации совместных проектов в сфере безопасности и обороны в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности

Европейский инструмент мира — фонд поддержки военных и миротворческих операций ЕС, а также программ по обучению и перевооружению государств-партнеров объединения. Часть военной помощи Украине выделялась в рамках данного инструмента;

Инструмент поддержки Украины — программа по предоставлению Киеву до 50 миллиардов евро в срок до 2027 года.

Сможет ли ЕС воплотить идею?

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость европейских государств, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии и упрекнул их в недостаточных тратах на оборону.

Как отметил Павел Тимофеев, возможные новые проекты ЕС в сфере обороны на практике будут отвечать за корректировку общего ответа объединения на военные угрозы и представлять собой совокупность временных коалиций в различных форматах. При этом эксперт подчеркнул, что реализация инициатив будет во многом обусловлена конфронтацией с Россией, а также напряженностью в отношениях с США из-за позиции Дональда Трампа по эффективности НАТО.