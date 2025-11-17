Мир
11:33, 17 ноября 2025

Комиссар ЕС по обороне предложил использовать украинцев для защиты Евросоюза

Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил использовать украинских военных для защиты всех приграничных с Россией стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта. Об этом член Европейской комиссии (ЕК) заявил, выступая в Литве на конференции по обороне.

«Будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того, как на Украине установится мир, была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтики, в частности в Литве, рядом с немецкой бригадой и ротируемыми американскими силами — в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности», — пояснил он.

Кубилюс также вновь указал на веру ЕС в стремление России напасть на страны объединения.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил, что ЕК предполагает экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил Кубилюс, так называемый репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года. Данные средства Еврокомиссия намерена направить на военные нужды Украины.

Кубилюс также отметил, что Украина в ближайшие годы должна превратиться в ключевого военного партнера Брюсселя. Последний, по его словам, надеется использовать «инновационные решения» и «военный опыт» киевского режима.

