Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил использовать украинцев для защиты ЕС

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил использовать украинских военных для защиты всех приграничных с Россией стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта. Об этом член Европейской комиссии (ЕК) заявил, выступая в Литве на конференции по обороне.

«Будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того, как на Украине установится мир, была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтики, в частности в Литве, рядом с немецкой бригадой и ротируемыми американскими силами — в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности», — пояснил он.

Кубилюс также вновь указал на веру ЕС в стремление России напасть на страны объединения.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил, что ЕК предполагает экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил Кубилюс, так называемый репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года. Данные средства Еврокомиссия намерена направить на военные нужды Украины.

Кубилюс также отметил, что Украина в ближайшие годы должна превратиться в ключевого военного партнера Брюсселя. Последний, по его словам, надеется использовать «инновационные решения» и «военный опыт» киевского режима.