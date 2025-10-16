Евросоюз назвал сроки экспроприации активов России

Еврокомиссар Кубилюс: Российские активы экспроприируют до конца 2025 года

Европейская комиссия предполагает экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Его процитировало ТАСС.

Как заявил Кубилюс, так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года. Данные средства Еврокомиссия намерена направить на военные нужды Украины. Еврокомиссар также отметил, что Украина в ближайшие годы должна превратиться в ключевого военного партнера Брюсселя. Последний, по словам Кубилюса, надеется использовать «инновационные решения» и «военный опыт» киевского режима.

«ЕС и Украина будут строить европейский купол безопасности вместе», — сказал еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза намерены предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года.

Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о красных линиях, которые обозначила его страна в случае использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. В списке этих условий — отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.