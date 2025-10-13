Мир
17:09, 13 октября 2025

Стали известны сроки предоставления кредита Украине за счет активов России

Bloomberg: ЕС предоставит кредит Украине за счет активов России в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) будут готовы предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — пишет издание.

Ранее власти Бельгии, в которой хранится основная часть замороженных активов России, обозначили красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине.

