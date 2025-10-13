Стали известны сроки предоставления кредита Украине за счет активов России

Bloomberg: ЕС предоставит кредит Украине за счет активов России в 2026 году

Власти Европейского союза (ЕС) будут готовы предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — пишет издание.

Ранее власти Бельгии, в которой хранится основная часть замороженных активов России, обозначили красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине.