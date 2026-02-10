В ЕК назвали создание оборонного союза и готовность заменить США приоритетом ЕС

Екрокомиссар Кубилюс: ЕС должен быть готов заменить силы США в Европе

Страны Евросоюза должны быть готовы заменить в Европе стратегические силы и возможности США. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Представитель ЕК назвал готовность к созданию оборонного союза и замене США стратегическим приоритетом ЕС. Он добавил, что создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости блока.

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.