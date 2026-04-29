12:39, 29 апреля 2026

Мать расправившегося с российской школьницей мужчины рассказала о дне преступления

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мать расправившегося с 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района Краснодарского края мужчины рассказала о дне, когда произошло преступление. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По ее словам, 24 апреля, в день, когда произошло преступление, она видела сына в последний раз. Он приезжал к ней в гости, чтобы навестить, и был в хорошем настроении, а на следующий день он уехал на работу. Ничего странного в его поведении она не заметила.

Она узнала о том, что произошло, лишь в момент, когда следователи приехали изымать машину.

Ранее сообщалось, что фигурант жил в соседнем населенном пункте. По образованию он педагог, работавший в сфере маркетинга. Кроме того, он руководил Темрюкским отделением Союза казачьей молодежи, который помогал местной администрации «следить за воспитанием» детей и оказывал помощь в организации мероприятий. В свободное время подозреваемый смотрел японское аниме и любительские сочинения, созданные на основе известных произведений.

