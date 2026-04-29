Жестоко расправившийся с российской школьницей оказался казачьим наставником

11:36, 29 апреля 2026

Убивший 11-летнюю школьницу в Краснодарском крае оказался казачьим наставником
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жестоко расправившийся с 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района Краснодарского края 31-летний мужчина оказался казачьим наставником, сообщает издание Baza

По его данным, мужчина жил в соседнем населенном пункте. По образованию он педагог, работавший в сфере маркетинга. Кроме того, он руководил Темрюкским отделением Союза казачьей молодежи, который помогал местной администрации «следить за воспитанием» детей и оказывал помощь в организации мероприятий. В свбодное время подозреваемый смотрел японское аниме и любительские сочинения, созданные на основе известных произведений.

На допросе он рассказал, что познакомился с потерпевшей в день ее пропажи.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На допросе свою вину он признал.

