Раскрыт подозреваемый в жестокой расправе над пропавшей российской школьницей

На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в поселке Стрелка

На Кубани задержан подозреваемый в расправе над пропавшей 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Фигурантом оказался 31-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. На допросе свою вину он признал и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Все произошло 24 апреля. Тогда потерпевшая вышла из своего дома на прогулку и обратно не вернулась.

По данным следствия, днем 24 апреля задержанный встретил школьницу на улице. Он усадил ее в свою машину, и вместе они поехали в сторону хутора Белого. В пути мужчина удушил девочку. Затем он вывез ее за пределы хутора и утопил в одном из водоемов. После всего он покинул Темрюкский район.

