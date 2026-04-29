Мерц признался в глубокой неуверенности немцев

Мерц: Мы наблюдаем общую нервозность и глубокую неуверенность в Германии

В Германии усилилась общая нервозность и глубокая неуверенность среди населения, что уже отражается на политической ситуации в стране и положении правящей коалиции. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel.

«Мы наблюдаем общую нервозность в стране и глубокую неуверенность среди населения. Это, естественно, отражается на наших партиях, ХДС/ХСС (Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). На нас нападают как слева, так и справа. Вероятно, мы все недооценили это, включая меня. И это имеет последствия», — сказал он.

Мерц отметил, что одной из ошибок его партии стало неправильное управление ожиданиями граждан. По его словам, многие жители страны рассчитывают на быстрые и заметные результаты. «Политика в демократическом обществе работает не как служба доставки, где вы заказываете онлайн, и все приходит немедленно», — добавил он.

При этом канцлер заявил, что считает нынешнее правительство одним из последних крупных шансов для политического центра сохранить устойчивость страны.

Ранее Мерц рассказал, что поучился на ошибках президента Украины Владимира Зеленского в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года.