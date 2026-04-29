Поведение Зеленского стало уроком для Мерца

Мерц рассказал, что поучился на ошибках Зеленского в перепалке с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что поучился на ошибках президента Украины Владимира Зеленского в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года. С таким признанием политик выступил в интервью Spiegel.

«Я с самого начала говорю себе, что в такой атмосфере нет смысла вести спорные дискуссии. Я видел тех, кто это делал, и у них это плохо получилось», — высказался он.

Мерц прокомментировал свой диалог с Трампом в Вашингтоне и утвердительно ответил на вопрос, использовал ли он в подготовке к переговорам опыт перепалки главы Белого дома с Зеленским. Он рассказал, что, несмотря на желание избежать публичного спора о вкладе европейских стран в НАТО, за закрытыми дверями он назвал в диалоге с Трампом Испанию надежным партнером по альянсу.

Канцлер ФРГ также заявил о существующем «взаимном отчуждении» между Европой и США, а также нежелании европейских государств быть полностью зависимыми от Вашингтона. «Я связываю это с уверенностью в себе у европейцев, и эта уверенность должна подкрепляться их собственной силой», — добавил политик.

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Фридриха Мерца, комментируя его подход к иранской ядерной программе. Он также подчеркнул, что его администрация делает в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать давно.