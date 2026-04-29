На Украине рассказали об условиях для получения кредита от Евросоюза

Марченко: Выделение Киеву кредита в 90 млрд евро будет сопровождаться условиями

Выделение кредита Украине в виде 90 миллиардов евро от Евросоюза будет сопровождаться условиями. Об этом заявил министр финансов республик Сергей Марченко, передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

«Деньги на макрофинансовую помощь по кредиту в 90 миллиардов будут с условиями. Там будет меморaндум, который нужно будет ратифицировать через Верховную Раду», — заявил Марченко.

Министр финансов не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Ранее стало известно, что руководство Международного валютного фонда обеспокоено затягиванием проведения властями Украины налоговой реформы, реализация которой привела бы к росту сборов с населения и бизнеса.