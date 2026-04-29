Над Волгой нависла фекальная угроза

В Волгограде в Волгу начало смывать переполненные дачные туалеты

В Волгу начали попадать переполненные дачные туалеты с волгоградского острова Сарпинского в период паводка. Местные жители просят укрепить берег, но власти не предпринимают никаких действий. Об этом пишет «Блокнот».

По словам собственницы участка в СНТ Наука на Щучем проране, сейчас из-за подмыва берега на обрыве оказался хозблок, расположенный на ее участке. В том числе в воду может уплыть туалет со всеми отходами жизнедеятельности, скопившимися за несколько лет. Жительница отметила, что в такой же ситуации находится сортир соседей.

Ситуация продолжается на протяжении 15 лет, за которые в реку уже смыло несколько дач. В 2025 году в Волге оказались два других участка. При этом власти игнорируют обращения жителей. «Приходят одни отписки, что планируют работы по укреплению берега, но когда, неизвестно. Дачники на грани отчаяния», — рассказала собеседница портала.

