13:08, 29 апреля 2026

Над Волгой нависла фекальная угроза

В Волгограде в Волгу начало смывать переполненные дачные туалеты
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгу начали попадать переполненные дачные туалеты с волгоградского острова Сарпинского в период паводка. Местные жители просят укрепить берег, но власти не предпринимают никаких действий. Об этом пишет «Блокнот».

По словам собственницы участка в СНТ Наука на Щучем проране, сейчас из-за подмыва берега на обрыве оказался хозблок, расположенный на ее участке. В том числе в воду может уплыть туалет со всеми отходами жизнедеятельности, скопившимися за несколько лет. Жительница отметила, что в такой же ситуации находится сортир соседей.

Ситуация продолжается на протяжении 15 лет, за которые в реку уже смыло несколько дач. В 2025 году в Волге оказались два других участка. При этом власти игнорируют обращения жителей. «Приходят одни отписки, что планируют работы по укреплению берега, но когда, неизвестно. Дачники на грани отчаяния», — рассказала собеседница портала.

Ранее в Уфе магазин виниловых пластинок в центре города второй раз за полгода затопило канализационными стоками.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Росгвардия применила сдвоенные ДПМ для перехвата дронов

    Бык вонзил рог в пах тореадора

    Над Волгой нависла фекальная угроза

    В Кремле высказались о формате парада Победы в Москве

    Все новости
